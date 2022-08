Ako nič! Tomuto mravcovi sa radšej nepleťte do cesty.

Malý vzpierač s hmotnosťou 0,005 gramu sa totiž s dvanásťgramovou čerešňou nad hlavou iba zahrieva. Možno sa to nezdá, no v skutočnosti mravce podľa amerického Journal of Biomechanics dokážu zdvihnúť až 5 000-násobok svojej hmotnosti. Prabu Dennaga Susanto z Indonézie zhotovil unikátny záber tohto siláka až po piatich hodinách čakania.