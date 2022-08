Zvodná herečka Kate Beckinsale si užívala v bazéne: Postava ako lusk, ale čo ten spoločník?

Do čoho ma to zase namočila?

Vážení čitatelia, takto to dopadne, keď moja majiteľka a hollywoodska herečka Kate Beckinsale (49) povie „ideme sa opaľovať“. Jej ploché brucho by som ja vznešený Peržan Clive zniesol, ale tá voda všade naokolo? Čoho sa to môj druh len dožil...

Huš, hundroš! Možno tak vyzerá, ale inak je to skutočná mačacia hviezda! Kocúra Cliva poznajú fanúšikovia herečky Beckinsale najmä vďaka jej účtu na instagrame, kde pravidelne pridáva jeho fotky. Najčastejšie ho zachytáva v rôznych vtipných kostýmoch.

O tom, že je Clive jej parťákom do dažďa, svedčia aj mnohé videá, na ktorých s ním oslavuje narodeniny alebo cvičí jogu. Najnovšie ho Kate vzala so sebou do bazéna na nafukovačku. Asi netreba písať, kto si to viac užil. Kocúrov výraz hovoril za všetko...