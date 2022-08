Veľké vojenské cvičenie vo vodách okolo Taiwanu: Následky pre celý svet! Čoho by sa mal svet obávať?

Rinčanie zbraní! Vo vodách okolo Taiwanu sa začalo veľké čínske cvičenie s ostrými streľbami.

Čína simuluje blokádu ostrova, jeho ostreľovanie raketami a následné obsadenie. Taiwan to pokladá len za zastrašovanie, ale pre istotu uviedol svoje vojsko do pohotovosti.

Čína používa všetko, čo má vo svojom arzenáli. Vo vzduchu sú bombardéry aj najnovšie stíhačky. Na more vyplávali vojnové lode vrátane obidvoch čínskych lietadlových lodí. Do šiestich oblastí, ktoré uzavreli pre cvičenie, dopadajú hypersonické strely, balistické rakety aj strely s plochou dráhou letu. Manévre majú trvať do nedele.

Spomínané oblasti uzavreli pre lodnú aj leteckú dopravu. Pohyb tesne popri nich tiež nie je veľmi bezpečný. Päť čínskych balistických rakiet napríklad dopadlo do výlučnej ekonomickej zóny Japonska. Takáto zóna siaha do vzdialenosti 370 km od pobrežia danej krajiny. Podľa Japonska sa niečo také stalo prvýkrát a už podalo diplomatickú sťažnosť.

Uzavretie spomínaných šiestich zón znamená pre Taiwan veľký problém. Až 50 letov na ostrov a z ostrova bolo zrušených a námorná doprava sa musí odkláňať. Taiwanská úžina pritom patrí k najvyťaženejším trasám na svete. Ročne cez ňu prepláva polovica všetkých kontajnerových lodí a 88 percent z najväčších nákladných lodí na svete.