Gabriella usporiadala rozvodovú párty, malo to nečakaný spád: Odvtedy sa jej zmenil život

Gabriella Landolfiová našla lásku naozaj v nečakanom čase. Svojho nastávajúceho stretla na párty venovanej ukončenia manželstva.

29-ročná žena ukončila turbulentný, 10 rokov trvajúci vzťah po svojom. Ako píše portál metro.co.uk, po rozvode usporiadala veľkú oslavu, na ktorú si zavolala obsluhu hore bez. „Kamarátky mi navrhli, aby sme zavolali čašníkov hore bez. Ja som si len pomyslela: Prečo nie?“, povedala. Svoju slobodu chcela poriadne osláviť.

Netušila však, že oslava jej zmení život. Jeden z čašníkov, 28-ročný John Landolfi, ju úplne očaril. „Nikdy by som nebola povedala, že sa zaľúbim do čašníka, ktorého som si najala na rozvodovú párty – nieto ešte, že sa zaňho vydám. Keď som ho spoznala, okamžite som videla, aký je to úžasný chlap. Som veľmi rada, že som ho vtedy zamestnala,“ opísala Gabriella. Spočiatku si myslela, že sa jej páči hlavne jeho vzhľad, no veci sa mali inak.

Na párty nebolo veľa priestoru pre spoločnú konverzáciu, ale John Gabrielle sľúbil, že jej na druhý deň napíše správu. „Len som sa tomu zasmiala. Bola som v šoku, keď to aj urobil,“ spomína Gabriella. No očarená nebola len ona. „Keď som Gabbie zbadal, pomyslel som si, že je super a chcel som ju spoznať. Hľadal som len priateľstvo a nečakal som, že v nej nájdem svoju ženu,“ povedal John.

Dvojica sa naozaj našla, ale Gabriella potrebovala trochu povzbudenia od svojich kamarátok, kým sa znovu odvážila vstúpiť do vzťahu. „Zdal sa byť milý, ale bolo vidieť, že mu záleží na fyzičke. Tak som si myslela, že to bude skôr priateľstvo. Dopadlo to tak, že sme sa vídali každý večer a spoznala som aj jeho nežnú stránku,“ hovorí.