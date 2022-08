To, čo spozorovali v rieke Seina, všetkých šokovalo: Úrady sú v pozore!

V rieke Seina na severe Francúzska spozorovali bieluhu, chránený druh veľryby, ktorá sa zvyčajne objavuje v studených arktických vodách.

Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na miestnych predstaviteľov. Úrady v departemente Eure v regióne Normandia v stredu večer oznámili, že podľa fotografií išlo zrejme o veľrybu, ktorá sa oddelila od svojej skupiny. Nespresnili však, kde konkrétne ju na toku Sieny zbadali, ani aká je jej veľkosť. AFP uvádza, že dospelá bieluha môže dosiahnuť dĺžku až štyri metre.

Bieluhy na jeseň migrujú za potravou z arktických morí, kde sa začína formovať ľad, zriedkakedy sa však dostanú takto ďaleko na juh. Zástupcovia departementu Eure však uviedli, že osamelé jedince týchto morských cicavcov sa niekedy dostanú južnejšie ďalej, než je zvyčajné a sú schopné dočasne prežiť aj v sladkovodných tokoch.

Regionálne orgány informovali, že momentálne skúmajú zdravotný stav tejto veľryby, aby mohli stanoviť čo najlepšie opatrenia na zaistenie toho, že prežije. Obyvateľov oblasti zároveň vyzvali, aby si zachovali potrebný odstup a zviera nevystrašili.

V máji našli v rieke Seina - medzi prístavom Le Havre a mestom Rouen - uhynutú kosatku, pripomína AFP. Tento dravý morský cicavec uviazol v Seine pretekajúcej cez Paríž do Lamanšského prielivu, a nedokázal nájsť cestu späť do oceánu, a to napriek pokusom nasmerovať ho tam.