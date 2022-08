Situácia s plynom nevyzerá dobre: Gazprom sa vyhovára na turbínu, Scholz tvrdí opak

Ruská štátna plynárenská spoločnosť Gazprom trvá na tom, že dodávka plynovodnej turbíny z Nemecka do Ruska je „nemožná“.

Tvrdí to napriek tomu, že nemecký kancelár Olaf Scholz v stredu po jej inšpekcii vyhlásil, že jej v prevoze nič nebráni. Informuje o tom televízia CNN. Turbína pre plynovod Nord Stream 1 prišla do závodu spoločnosti Siemens Energy v Nemecku po údržbe v Kanade. Gazprom výrazne znížil dodávky plynu cez daný plynovod do Európy, čo pripisuje technickým problémom súvisiacim s turbínou.

Ruský plynárenský gigant na komunikačnej platforme Telegram vyhlásil, že „sankčné režimy Kanady, Európskej únie, Spojeného kráľovstva a nesúlad súčasnej situácie so súčasnými zmluvnými záväzkami zo strany Siemensu znemožňujú dodávku stroja 073 do kompresorovej stanice Portovaja“.

Scholz počas návštevy Mülheimu pritom povedal, že turbínu možno dodať veľmi rýchlo, stačí, ak si o ňu zažiadajú. Politik poznamenal, že neexistujú žiadne právne alebo technické dôvody či sankcie, ktoré by bránili jej vývozu do Ruska.