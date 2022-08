Pri hraniciach so Slovenskom zadržali migrantov: Muži smerovali do Nemecka

Českí policajti v Moravskosliezskom kraji v utorok zadržali 23 migrantov neďaleko hraníc so Slovenskom.

Muži sýrskeho pôvodu smerovali do Nemecka. Pre TASR to potvrdila vedúca tlačového oddelenia Krajského riaditeľstva polície Moravskosliezskeho kraja Pavla Jiroušková. "Moravskosliezski policajti v priebehu včerajšieho podvečera po oznámení prepátrali lesný priestor pri obci Bílá na hraniciach so Slovenskom a vypátrali dve skupiny migrantov," opísala situáciu Jiroušková.

Jednu skupinu tvorilo 11 a druhú 12 mužov, všetkých zadržali. "Muži mali prísť zo Slovenska a cieľovou destináciou malo byť Nemecko," spresnila Jiroušková. V súčasnosti sa vybavujú úkony pre readmisné konanie na Slovensko. "S kolegami zo Slovenska spolupracujeme a riešime prípadné odovzdávanie migrantov," doplnila Jiroušková.

Moravskoslezští policisté v průběhu včerejšího podvečera na základě oznámení propátrali lesní prostor u obce Bílá u hranic se Slovenskem a vypátrali dvě skupiny migrantů. Celkem 23 mužů ze Sýrie jsme zajistili za účelem readmisního řízení na Slovensko. #policiemsk https://t.co/5hgitugp0v pic.twitter.com/02c7UyAaMg — Policie ČR (@PolicieCZ) August 3, 2022

V Moravskosliezskom kraji ide o prvý väčší počet migrantov, ktorých zaistili v posledných mesiacoch. Podľa Českej televízie ich na územní celej republiky za posledné mesiace pribudlo výrazne viac. Len v júli zadržali českí policajti vyše tisíc nelegálnych migrantov a od začiatku roka je ich takmer dvetisíc. "Nárast tranzitnej migrácie, ak to porovnáme s rokom 2015, keď bola najväčšia tranzitná vlna, je naozaj značný. Tie čísla sú (teraz) veľmi podobné," povedal námestník policajného prezidenta Tomáš Lerch.

Hlavné trasy utečencov smerujú podľa Českej televízie cez zelenú hranicu so Slovenskom a Rakúskom. Polícia tam preto posilňuje hliadky. Cieľovou krajinou migrantov je najmä Nemecko. Prevádzači ich však často privezú len k slovensko-českým hraniciam.