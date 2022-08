Obrovské napätie na Taiwane: Jedna žena rozzúrila celú Čínu, komunisti reagujú

Čína zúri! Ostrov Taiwan, ktorý považuje za svoju odštiepeneckú provinciu, totiž navštívila predsedníčka Snemovne reprezentantov Kongresu USA Nancy Pelosi (82). Je to najvyššie postavená americká politička, ktorá Taiwan navštívila za posledných 25 rokov.

Komunistická Čína sa netají plánmi na to, že Taiwan jedného dňa opäť ovládne - či už mierovou, alebo vojenskou cestou. Návštevu Nancy Pelosi vníma ako podporu snáh o vyhlásenie nezávislosti. Taiwan totiž samostatnosť dodnes formálne nedeklaroval. Obe strany sa označujú za tú skutočnú Čínu a tú druhú stranu považujú za vzbúrenca. A hoci USA Taiwan podporujú vojensky aj ekonomicky, politicky dodržiavajú zásadu jednej Číny tak, ako ju hlása Peking.

Preto sa Čína začala vyhrážať odvetnými vojenskými krokmi už v čase, keď sa o možnej ceste Nancy Pelosi na Taiwan len špekulovalo. Napokon tam priletela v utorok večer. Pristátie jej lietadla v hlavnom meste Tchaj-pej sledovalo v aplikácii Flightradar viac ako 700-tisíc ľudí. To z neho robí zatiaľ najsledovanejšie lietadlo v histórii.

Na Taiwane sa Pelosi stretla s tamojšou prezidentkou Cchaj Jing-wen a povedala jej, že ostrov má „železnú americkú podporu“. Demokracie treba podľa nej brániť pred autokraciami. V stredu z ostrova odletela.

Čína zareagovala okamžite. Na Taiwan uvalila rad ekonomických sankcií a predvolala si amerického veľvyslanca. Na plážach oproti ostrovu začali cvičiť obojživelné obrnené vozidlá. Od štvrtka do nedele má okolo Taiwanu prebiehať veľké cvičenie čínskeho námorníctva a letectva s ostrými streľbami. Kvôli tomu Čína uzavrela šesť oblastí na mori okolo ostrova, niektoré z nich zasahujú do taiwanských výsostných vôd. Prístavy na ostrove tým prakticky zablokovala. Aj Taiwan uviedol svoju armádu do pohotovosti.

