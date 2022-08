Island je na nohách: Cez sopečnú puklinu blízko hlavného mesta vyráža láva!

Silná sopečná aktivita sa odohráva len niekoľko desiatok kilometrov od Reykjavíku, blízko sopky Fagradalsfjall, ktorá v roku 2021 vybuchovala šesť mesiacov. "Erupcia sa začala neďaleko Fagradalsfjallu. Presné miesto výbuchu treba ešte určiť," uviedol na Twitteri IMO, ktorý sleduje seizmickú činnosť.

Na Islande sa najnovšia sopečná aktivita očakávala, pretože v uplynulých hodinách tam zaznamenali sériu zemetrasení. Navyše sa neďaleko Reykjavíku vytvorila v pôde dlhá puklina, cez ktorú teraz vystrekuje láva, uviedli agentúry DPA a AFP.

ALERT 🚨 A volcano erupted in Iceland in a fissure near Reykjavik, the Icelandic Meteorological Office said as lava could be seen spewing out of the ground in live images on local media https://t.co/28YNlEktmp pic.twitter.com/rDTIhXcchz