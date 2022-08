Spánkové zlozvyky, ktorými si dopomáhate k život ohrozujúcemu stavu: 9 príznakov stukovatenia pečene

Odborníci varujú, že ľuďom s nezdravými spánkovými návykmi môže hroziť život ohrozujúci stav.

Mnoho ľudí zápasí so spánkom, či už je to jeho nedostatok, alebo je celkovo nekvalitný. Lekári v Číne uviedli, že tí, ktorí si počas dňa zdriemnu, chrápu a majú zlý nočný spánok, môžu byť vystavení riziku stukovatenia pečene, uvádza The Sun.

Tukové ochorenie pečene je označenie pre celý rad stavov spôsobených ukladaním tuku v pečeni. Zvyčajne sa vyskytuje u ľudí s nadváhou alebo obezitou a môže viesť k vážnemu poškodeniu pečene. Odborníci z univerzity Sun Yat-sen v Guangzhou v Číne skúmali viac ako 5 000 dospelých, ktorí žijú s týmto ochorením.

Zistili, že chrápanie a denné zdriemnutie na viac ako 30 minút bolo významne spojené so zvýšeným rizikom ochorenia. Naopak, účastníci, ktorí sa pokúsili zlepšiť kvalitu spánku, mali o 29 % menšie riziko stukovatenia pečene. Štúdia publikovaná v časopise Endocrine Society’s Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism tiež uvádza, že tí, ktorí viedli sedavý životný štýl a boli obézni, majú horšiu kvalitu spánku ako ostatní.

Lekár Yan Liu povedal, že už malé zmeny v spánkových návykoch môžu znamenať obrovský rozdiel. "Naša štúdia poskytuje dôkaz, že aj mierne zlepšenie kvality spánku je dostatočné na zníženie rizika stukovatenia pečene, najmä u ľudí s nezdravým životným štýlom."