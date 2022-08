Trpí rovnakým ochorením kože ako slávna kráska, bolí ju aj nosenie oblečenia: Desivé, čo Rosie prežíva

22-ročná žena, ktorá trpí rovnakým ochorením kože ako slávna hviezdička Kim Kardashian (41), nemôže nosiť podprsenky ani priliehavé oblečenie, pretože bolestivé červené fľaky pokrývajú 80 % jej tela.

Ako uvádza The Sun, Rosie Daniels diagnostikovali autoimunitné ochorenie, ktoré sa prejavuje červenými škvrnami na koži, keď mala len 12 rokov. Ochorenie sa u nej najprv začalo prejavovať na pokožke hlavy, neskôr sa však rozšírilo takmer na celé telo. Rosie trpí takými bolesťami, že sa musí vyhýbať noseniu čohokoľvek tesne priliehavého, pretože by to mohlo jej psoriázu ešte viac zhoršiť.

„Keď nosím podprsenku, pripadá mi to príliš tesné na hrudi – naozaj je to bolestivé,“ zverila sa Rosie pre NeedToKnow.online. „Niekedy ma dokonca bolí ľahnúť si do postele, či zmeniť polohu v spánku. Nielen, že je to naozaj silná bolesť, ale aj svrbenie sa stáva neznesiteľným až do takej miery, že mi začne koža krvácať,“ prehovorila o svojich zdravotných problémoch mladá žena, ktorá od diagnostikovania psoriázy dostala už nespočetné množstvo lekárskych krémov a mastí, no zatiaľ jej nič nepomáha.

Rosie začala prvý raz pociťovať symptómy psoriázy, keď bola v škole. Škvrny sa jej začali tvoriť na temene hlavy, a preto si upravovala vlasy tak, aby tento problém pred spolužiakmi skryla. Len o tri roky neskôr sa jej tento stav rozšíril na 80% tela. „Nepamätám si, že by to bol veľký problém, keď som prvýkrát išla k doktorom. Nikto mi nepovedal, že s tým budem bojovať celý život a že môžem čakať extrémne bolesti či svrbenie,“ pokračuje v rozprávaní ružovovláska, ktorej najprv lekári naordinovali špeciálne šampóny na psoriázu na pokožke hlavy.