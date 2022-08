Experti radia, kedy čo robiť počas dňa: Aký čas je najlepší pre raňajky, cvičenie či spánok?

Radíte sa k skupine ľudí, ktorá večne nič nestíha? Vytvoriť si prísny harmonogram činností, ktoré by ste mali robiť len v danú hodinu a držať sa ho, môže byť pre väčšinu osôb náročné. Názor odborníkov vás však možno presvedčí, prečo by ste nad tým nemali váhať.

Ako píše The Sun, výskum odhalil hodinu po hodine najlepšie časy na to, aby ste počas dňa urobili všetko, čo potrebujete. Zahŕňa to napr. kedy jesť, kedy cvičiť a čo je dôležité, kedy si zaslúžene zdriemnuť.



Vstávajte o hodinu skôr ako zvyčajne

Minuloročná štúdia výskumníkov z University of Colorado, Massachusetts Institute of Technology a Harvard University zistila 23-percentný pokles rizika depresie, ak sa ľudia zobudia o hodinu skôr ako zvyčajne

7:11 – raňajky

Univerzita v Murcii zistila, že toto je ideálny čas začať jesť. Aj keď presný čas, kedy jesť, bude samozrejme závisieť od toho, kedy vstanete. Dietológ Kim Larson zo Seattlu v USA už skôr povedal, že najlepšie je jesť do dvoch hodín po prebudení.