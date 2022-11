7-ročný chlapec zmizol, polícia sa rozhodla prehľadať dom: Hrozivý nález v práčke!

Ako informuje portál People, rodičia malého chlapca menom Troy Khoeler kontaktovali v jeden deň políciu s tým, že ich 7-ročný adoptívny syn sa stratil. Po príchode policajtov k nim domov urobili s rodičmi krátky rozhovor pre správu o nezvestnej osobe. Pri následnej obhliadke domu však našli niečo, čo ich zarazilo. „Veci, ktoré spozorovali, ich viedli k dôkladnej prehliadke domu. Našli mŕtve 7-ročné dieťa v práčke v garáži,“ uviedol poručík z oddelenia vrážd.

NOW - MISSING 7 YEAR OLD BOY - 4400 block of Rosegate Dr. Birnamwood Subdivision - Troy Khoeler.



He was last seen wearing a blue shirt & pants, has a small afro hair style.



He has been missing for approximately 2-3 hours. pic.twitter.com/FyQ7vFYGME