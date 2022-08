Zabili pravú ruku bin Ládina a vodcu († 71) al-Káidy: Na teroristu boli Američania špeciálne pripravení!

Vodca al-Káidy je mŕtvy! Ajmána al-Za­vahrího († 71) zabili dve rakety z amerického dronu na balkóne jeho domu v Kábule. Rakety boli bez výbušniny, aby v husto obývanej štvrti neublížili nikomu inému.

Al-Zavahrí bol pravou rukou Usámu bin Ládina a bol to práve on, kto vypracoval plán útokov z 11. septembra 2001. Práve to, že hnutie Taliban poskytovalo teroristickej organizácii al-Káida úkryt, bolo následne dôvodom na útok na Afganistan. Po vlaňajšom stiahnutí západných vojsk z krajiny je jasné, že Taliban začal poskytovať al-Káide útočisko opäť.

Po tom, čo v roku 2011 zabili bin Ládina v Pakistane, prevzal vedenie teroristickej siete al-Zavahrí. Američania na neho vypísali odmenu 24,5 milióna eur. Na jar tohto roku prišiel terorista č.1 do Kábulu a usadil sa v dome v centre mesta. Odvtedy z neho nikdy nevyšiel, zrejme sa obával prezradenia. Americkí špióni však zistili, že tam s ním býva jeho manželka, dcéra a jej deti.

Pri sledovaní domu si tiež všimli, že al-Zavahrí pravidelne vychádza na balkón domu a trávi tam dlhší čas. V apríli o tom prvýkrát informovali amerického prezidenta Joea Bidena a začalo sa starostlivé plánovanie útoku. Ten nemal spôsobiť žiadne vedľajšie škody, a preto použili špe­-ciálne upravené rakety R9X Hellfire. Tie nenesú žiadnu výbušninu, ale pred nárazom sa z nich vysunie šesť čepelí, ktoré svoju obeť rozsekajú.