Auto, ktoré oškrel James Bond, je na predaj: Z tej sumy spadnete na zadok!

Nestáva sa často, aby bolo na predaj originálne auto, ktoré používal agent 007. A toto je vôbec prvé kaskadérske auto z bondovky, ktoré sa bude dražiť. Očakáva sa, že vynesie 1,8 až 2,4 mil. €. Má to však niekoľko háčikov.

V prvom rade to nie je Aston Martin DB5, hoci tak vyzerá. Je to replika, ktorú vyrobili pre nakrúcanie filmu No Time to Die. Je to piaty a zároveň posledný film, v ktorom Jamesa Bonda stvárnil Daniel Craig. Repliku vyrobili pre nakrúcanie akčných scén - má moderný motor a prevodovku, silnejšie brzdy a podvozok a na rozdiel od originálu má karosériu z uhlíkových vlákien. S pôvodným Astonom Martinom má teda spoločné iba tvary.

Ide teda skôr o filmovú rekvizitu ako o skutočné auto. V ponuke sa malými písmenami píše, že nie je registrované a nedá sa s ním jazdiť po verejných cestách. Navyše, nemusí byť v najlepšom stave. Už na prvý pohľad sú viditeľné škrabance, ktoré na ňom pri nakrúcaní vznikli. Aj napriek tomu je jasné, že vyvolá veľký záujem, keď ho budú 28. septembra dražiť.

MARTIN DB5