Dvaja muži dávajú mramorovú potlač na umývadlá. Používajú na to iba kvapalinu a farbu, ktorú do nej nalejú. Umývadlo do kvapaliny pomaličky ponoria a rovnako pomaly ho z nej aj vytiahnu. Vďaka tomuto spôsobu vznikajú krásne umývadlá s dokonalou potlačou.