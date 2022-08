Súd vymeral najdlhší trest za útok na Kapitol: Texasan sa po incidente vyhrážal aj vlastným deťom

Americký súd v pondelok poslal na sedem rokov a tri mesiace do väzenia muža z Texasu, ktorý 6. januára 2021 vnikol do areálu Kapitolu so zbraňou, prilbou a nepriestrelnou vestou.

Informuje o tom agentúra AP, podľa ktorej je to zatiaľ najdlhší trest odňatia slobody v procesoch s výtržníkmi, ktorí vlani zaútočili na sídlo Kongresu. Guy Reffitt bol prvým človekom, ktorý stanul pred súdom za útok, pri ktorom priaznivci vtedajšieho republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa zaútočili na sídlo Kongresu v snahe zabrániť formálnemu potvrdeniu víťazstva demokrata Joea Bidena v prezidentských voľbách. Porota Reffitta uznala za vinného tento rok v marci v piatich bodoch obžaloby, vrátane vniknutia do areálu Kapitolu so zbraňou a z marenia úradného postupu. Preukázalo sa podľa nej okrem iného to, že Reffitt bol na pôde Kapitolu ozbrojenou pištoľou, bránil Kongresu v jeho práci a tiež bránil výkonu spravodlivosti, keď neskôr vyhrážal svojim dvom násťročným deťom kvôli prípadnému udaniu na polícii. Jeho dnes 19-ročný syn nakoniec svojho otca nahlásil Federálnemu úradu pre vyšetrovanie (FBI) a tiež proti nemu svedčil na súde. "Povedal: 'Ak ma udáš, si zradca a zradca sa strieľa,' opísal Jackson Reffitt porotcom. Texasan povedal ďalším členom krajne pravicovej skupiny Three Percenters, že chce šéfku Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovú vyvliecť z Kongresu za členky tak, aby sa po ceste hlavou udrela o každý schod, píše agentúra AP. Podľa prokurátorov, píše agentúra AP. Sudkyňa Dabney Friedrichová v pondelok mužovi vymerala trest väzenia v dĺžke 87 mesiacov. Ide o zatiaľ najdlhší trest v procesoch súvisiacich s výtržnosťami v Kongrese. Súd predtým poslal na päť rokov a tri mesiace do väzenia dvoch mužov, ktorí zaútočili na policajtov. Reffittovi sudkyňa tiež zakázala stýkať sa s militantnými skupinami a nariadila mu podstúpiť psychiatrickú liečbu. "V demokracii rešpektujeme pokojné odovzdanie moci," vyhlásila. Z trestných činov súvisiacich s útokom na Kapitol bolo podľa AP obvinených viac ako 840 osôb.Vyše 340 z nich priznalo vinu, väčšinou za priestupky. Okolo 220 z nich bolo odsúdených, pričom takmer polovica dostala väzenie. Približne 150 ďalších osôb čaká súd. Reffitt je jedným zo siedmich obžalovaných z výtržností v Kapitole, ktorí sa zatiaľ dostali pred porotu. Porotcovia všetkých sedem z nich jednomyseľne odsúdili vo všetkých bodoch obžaloby.