Letuška prezradila tajomstvá z práce: Pre toto nepite vodu, ktorú vám ponúknu v lietadle!

Práca letušky nie je najjednoduchšia, a preto je potrebné si ju čo najviac spríjemniť. Na všetky užitočné tipy a triky však mnohé ženy prichádzajú až za pochodu.

Ako informuje portál The Sun, letuška menom Cierra Mistt zdieľala na sociálnej sieti TikTok tri drobné tajomstvá z jej práce, ktoré by mohli zaujímať aj bežných cestujúcich.

Prvým z nich je, že všetky letušky majú na sebe bežne počas letov opaľovací krém. „Robíme to, pretože každý deň lietame v kovovej trubici približne 35-tisíc stôp vysoko a to je naozaj blízko k ozónovej vrstve,“ vysvetlila Cierra. Prezradila, že pre ich neustále vystavovanie sa slnečnému žiareniu ich dokonca zdravotné poisťovne dávajú do rovnakej kategórie ako astronautov a rádiológov.

Druhou vecou, ktorá mnohých prekvapila, bol tip, aby či už letušky alebo samotní cestujúci nepili vodu, ktorou ich v lietadle ponúkajú. To zahŕňa, samozrejme, aj čaje alebo kávu. Cierra upresnila, že je to z toho dôvodu, že sa takmer nikdy nečistí.

Napriek tomu, že letecké spoločnosti hovoria, že pravidelne testujú jej kvalitu, podľa letušky to nie je úplne pravda. „Povedali nám, že je to asi 6 až 9 mesiacov, kým sa uskutoční čo i len jeden test na jednom lietadle. A nádrž nevyčistia, pokým niečo nenájdu,“ uviedla.

Posledným priznaním letušky bolo, že v hoteloch po svete žije spolu s ďalšími deviatimi pilotmi a letuškami, pričom jej spolubývajúci majú často z týchto miest množstvo pikantných príbehov.