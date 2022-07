Napätie medzi Kosovom a Srbskom graduje: Sirény v Mitrovici a vyhrážky denacifikáciou

Napätie medzi Kosovom a Srbskom rastie! V meste Mitrovica, ktoré sa nachádza na severe Kosova, v nedeľu zazneli sirény, ktoré varovali obyvateľov pred možnými náletmi.

Kosovská polícia potvrdila zablokovanie dvoch hraničných priechodov. Internetom sa šíria videá, na ktorých počuť sirény a tiež je možné vidieť zábery zablokovaných diaľnic. Informuje o tom blesk.cz.

Sirens in Kosovo pic.twitter.com/3moLXvNZq1 — TPYXA ⚡ Middle East (@middleeasttime) July 31, 2022

V regióne vzrástlo napätie deň predtým, ako v pondelok vstúpia do platnosti dve nariadenia kosovskej vlády týkajúce sa srbských registračných značiek a dokladov totožnosti. Ako uvádza portál tn.cz, pri príchode do krajiny by Srbi mali nahradiť svoje cestovné pasy dočasnými dokladmi. Ďalšou požiadavkou je, aby srbské autá zmenili svoju poznávaciu značku na tú kosovskú. Niečo také však Srbi nechcú akceptovať. Cieľom Kosova je podľa srbského prezidenta Alexandra Vučića vyhnať Srbov zo severu Kosova.

Táto politika zodpovedá dlhodobej praxi, ktorú Belehrad uplatňuje voči kosovským občanom navštevujúcim Srbsko. Podľa Prištiny ide o recipročné opatrenie, pretože vozidlá s kosovskou značkou si pri príchode na srbské územie tiež musia značku zmeniť.

Kosovská polícia dnes neskoro večer oznámila, že uzavrela dva priechody Jarinje a Brnjak pre cestovanie a pohyb vozidiel kvôli blokádam, ktoré vytvorili protestujúci. "Všetkým občanom sa oznamuje, aby na pohyb využívali iné hraničné priechody," uviedla polícia.