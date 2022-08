Páni, zbystrite: Antikoncepcia pre mužov je na dosah! Jej základ sme mali celý čas pod nosom

Nová štúdia austrálskej univerzity priniesla obrovský prevrat v oblasti vývoja mužskej antikoncepcie.

Časy, keď toto bremeno niesli výhradne ženy, sú s najväčšou pravdepodobnosťou preč. Situácia bude o čosi vyrovnanejšia. Ako píše LADbible, vedci z Monash University v austrálskom Parkville objavili prírodnú ingredienciu, ktorá dokáže spomaliť pohyb spermií. Na základe dát vieme, že látka funguje, minimálne u potkanov.

“Výťažok z listu žihľavy (50 mg denne) redukuje mužskú plodnosť o 53%,” uviedol vedúci výskumu doktor Sab Ventura vo vedeckom časopise Plos One. Cieľom výskumu bolo nájsť prírodnú alternatívu k hormonálnej antikoncepcii. Vyzerá to tak, že toto by mohlo byť riešenie.

Je potrebné poznamenať, že žihľava je iba súčasťou zmesi. Samostatne nie je taká účinná, ak by vám náhodou niečo napadlo. Ľudia si myslia, že brať antikoncepciu je úloha ženy. Prieskumy ukazujú, že muži nemajú problém s prevzatím tejto úlohy. Dúfajme, že výsledok tejto štúdie bude významným krokom vpred.