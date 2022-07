Mohutný výbuch ustál, požiar bol nad jeho sily: V bejrútskom prístave sa zrútila časť obilného sila

Betónovú konštrukciu poškodil výbuch amoniaku v roku 2020 a jeho stabilitu ešte viac narušilo hasenie požiaru obilia v uplynulých týždňoch. TASR informuje na základe správy AP.

Pád severného betónového bloku rozvíril hustý prach, ktorý na niekoľko minút zahalil ikonickú stavbu a prístav. Päťdesiatročné a 48 metrov vysoké betónové silá na obilia pred dvoma rokmi pri explózii v prístave ochránili pred ničivou tlakovou vlnou západnú časť mesta. Výbuch nesprávne skladovaného amoniaku vtedy zabil viac ako 200 ľudí, zranil viac ako 6000 ľudí a ťažko poškodil celé štvrte Bejrútu.

BEIRUT: The grain silos of the exploded Port have just collapsed, following 2 years of neglect & fires in structure. Video stands as a perfect metaphor of #Lebanon the decaying state…pic.twitter.com/gW5JIHiRiE