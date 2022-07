Charita princa Charlesa opäť na pretrase! Dostal poriadny balík od nevlastných bratov bin Ládina

Charitatívny fond britského princa Charlesa dostal od nevlastných bratov zakladateľa teroristickej siete al-Káida Usámu bin Ládina dar vo výške jedného milióna libier. Napísal to v nedeľu bulvárny denník The Sun.

Dar potvrdila aj Charlesova kancelária. Podľa nej s darom súhlasili správcovia fondu, čo ale denník rozporuje. Podľa denníka naopak Charlesa jeho spolupracovníci od prijatia sumy odrádzali.

Podľa informácií denníka Charlesov charitatívny fond dostal financie v roku 2013 od bratov Bakra a Šafíka bin Ládinových. Obaja sú nevlastnými bratmi zakladateľa teroristickej siete al-Káida, neexistujú však žiadne poznatky, že by boli zapojení do teroristických aktivít. Podľa denníka The Times sa Charles stretol vo svojom londýnskom sídle s jedným z bratov, Bakrom, v roku 2013, dva roky po zabití Usámu bin Ládina americkými špeciálnymi silami.

Podľa denníka The Sun vedenie fondu Charlesa od prijatia čiastky odrádzalo. Charlesova kancelária naopak tvrdí, že dar schválilo všetkých päť správcov fondu a nie samotný nástupník britského trónu. Podľa kancelárie sa tak stalo po dôkladnom prešetrení darcov. To potvrdil aj šéf fondu Ian Cheshire.

Za posledný mesiac je to už druhýkrát, čo Charles čelí kritike kvôli darom pre svoje nadácie. Na konci júna denník The Times zverejnil informáciu, že Charlesova charita prijala v hotovosti tri milióny dolárov od bývalého katarského premiéra šajcha Hamada bin Džasíma bin Džabra Sáního. Dary vyplatené v rokoch 2011 až 2015 boli podľa Charlesovho hovorcu úplne legálne. Samotný Charles neskôr vyhlásil, že by také vysoké sumy dnes v hotovosti neprijal.