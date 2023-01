Akoby bola z iného sveta: Američanka po prvý raz vyskúšala čaj, ľudia zostali zdesení! Nepochopíte

Na internete má človek občas pocit, že ho už nič nemôže prekvapiť. Tentokrát zostali šokovaní používatelia sociálnej siete TikTok, keď si pozreli video blondínky Emily. Len sa na to pozrite.

Ako uvádza portál LADbible, mladá žena Emily Zugayová sa rozhodla vyskúšať niečo nové, a tak siahla po čaji. Údajne si ho predtým nikdy nepripravovala a nikdy ho ani nepila. „Dnes testujem čaj, pretože som nikdy predtým žiadny nepila. Skúšam čaj na spanie a mám ten veľký, pretože predpokladám, že mi bude chutiť,“ povedala vo videu a už vtedy boli mnohí prekvapení, že v 21. storočí niekto ešte nepil čaj. „Mám túto stranu balenia, je to len štvorec čaju. Myslím, že to je celkom zrejmé,“ pokračovala blondínka, ktorá v ruke držala vrecúško čaju.

Tam však nastal problém a keďže Emily nevedela, čo má s čajom robiť, siahla po nožniciach a odstrihla vrchnú časť vrecúška a následne nasypala obsah do šálky vody. „Dobre, takže teraz to premiešam a predpokladám, že sa to v určitom okamihu rozpustí. Bude to trvať asi len pár minút,“ povedala. Nie je prekvapením, že sa čajové lístky nerozpustili, avšak Emily to od ochutnania neodradilo. A jej reakcia?