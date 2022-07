Britskí colníci objavili pol tony kokaínu v zásielke z Kolumbie: Neuveríte ako ho ukryli

Britskí colníci objavili v zásielke banánov z Kolumbie smerujúcej do Holandska pol tony kokaínu zabalené v kockách v zelenej fólii.

Ak by sa droga dostala do ulíc, mala by hodnotu cez 40 miliónov libier. O náleze informoval spravodajský portál The Guardian.

"Pre zločineckú sieť, ktorá prevoz organizovala, bude zabavenie zásielky tejto veľkosti obrovskou ranou. Prišli tak o možnosť zarobiť milióny libier, ktoré by investovali do ďalšej trestnej činnosti," uviedol Adam Berry z Národného kriminálneho úradu (NCA).

V marci britské bezpečnostné zložky objavili v juhoanglickom prístave Southampton zásielku 3,7 tony kokaínu ukrytými aj medzi banánmi. Ďalší tonový nález zaznamenali v januári.

Zásielka 840 kilogramov kokaínu ukrytých medzi banánmi sa tento rok v júni našla aj v Českej republike. Lisované kocky kokaínu našli pracovníci supermarketov v Jičíne a Rychnove nad Kněžnou.