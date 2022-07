Obrovský požiar v Českom Švajčiarsku naberá na sile: Hasenie komplikuje počasie, mnoho hasičov je zranených

Zásah hasičov v Národnom parku České Švajčiarsko dnes komplikovalo počasie aj úrazy.

Kvôli zlým poveternostným podmienkam sa do akcie nemohli zapojiť lietadlá, z výšky tak s požiarom bojovali iba vrtuľníky. Nepomohol ani dážď, v noci sa výraznejšie zrážky okolia Hrenska vyhli, popoludní potom výdatne pršalo iba pol hodiny. Zranenie utrpelo osem hasičov, jeden z nich vážne, niektorí skončili v nemocnici. S požiarom dnes bojovalo asi 750 hasičov, v pláne mali prejsť z požiarnej obrany do útoku a zmenšiť tak plochu zasiahnutú ohňom.

Švédske lietadlá Air Tractor, z ktorých každý pojme až 3000 litrov vody, zostali kvôli nízkej oblačnosti od rána na letisku vo Vodochodoch. Nelietali ani antónové. Výpadok pomáhala nahradiť štvorica nemeckých vrtuľníkov. "Majú k dispozícii vaky až s objemom 10-tisíc litrov, takže myslím, že ten letecký výpadok je dnes saturovaný naplno," uviedla hovorkyňa královohradeckých hasičov Martina Götzová.

Minister vnútra Vít Rakúšan (STAN) potom ocenil ako veľmi účinné slovenské vrtuľníky, ktoré čerpajú vodu do vakov z pripravených bazénov, čo je rýchlejšie. Štát uvažuje o možnom obstaraní jedného lietadla na hasenie lesných požiarov. Rakúšan sa ale domnieva, že ešte zmysluplnejšie by boli združené a premyslené európske nákupy. Česko by si mohlo nákupy deliť napríklad so Slovenskom.

V susednom Saskom Švajčiarsku sa dnes s ohňom stretávalo 13 vrtuľníkov, a to vrátane štyroch strojov, ktoré hasili aj v Česku. Okrem toho bolo s Českou republikou dohodnuté, že vrtuľníky môžu naberať vodu v inej oblasti a prelietavať cez české územie na miesto požiaru v čo najkratšom čase.

V Česku v noci na dnešok síce silne pršalo, ale Českému Švajčiarsku sa výdatný dážď vyhýbal. Výnimkou bola zhruba polhodina dnes popoludní. Ani to ale príliš nepomohlo. V nižších vrstvách podľa Götzovej zostáva pôda veľmi suchá.