Svätý otec František: Pravda o mojom odstúpení! Budeme mať dvoch emeritných pápežov?

Schyľuje sa k jeho koncu? O tom, že pápež František (85) by mohol odstúpiť z čelného miesta v katolíckej cirkvi, sa hovorí už niekoľko mesiacov.

Najnovšie sa k tomu vyjadril aj Svätý Otec s tým, že už nevládze toľko cestovať ako predtým a mohol by premýšľať o možnosti odstúpenia. V praxi by tak došlo k bezprecedentnému kroku, ktorý by znamenal, že na svete by boli dvaja emeritní pápeži a jeden ďalší, ktorí by aktívne vykonával úrad.

František bol posledné dni na návšteve Kanady. Pri jeho ceste späť do Vatikánu sa v sobotu rozhovoril o tom, že už viac nemôže cestovať do zahraničia v rovnakom rozsahu ako predtým. Trpí totiž bolesťami kolena a počas šesťdňovej cesty po Kanade potreboval invalidný vozík, na ktorom ho verejnosť vidí čoraz častejšie. Ešte na nedávnej návšteve Slovenska sa pohyboval bez väčších problémov.

V tejto súvislosti tak Svätý Otec opäť načrtol otázku jeho možného konca ako hlavy katolíckej cirkvi. „Myslím, že s mojím vekom a obmedzeniami, ktoré prináša, musím trochu šetriť sily, aby som slúžil cirkvi - alebo, naopak, pomýšľať na odchod,“ uviedol František. Dodal, že momentálne o svojej rezignácii neuvažuje, ale to podľa neho neznamená, že k tomu nemôže dôjsť pozajtra. Pápež však chce aj napriek zdravotným problémom aj naďalej cestovať a, ako vysvetlil, návštevy môžu byť jednoducho naplánované v trochu menšom rozsahu. Myslí si však, že jeho rezignácia by nebola žiadnou katastrofou.