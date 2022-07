Obrovský nápor dovolenkárov: V krajine EÚ dosiahli zápchy na diaľniciach stovky kilometrov

Národný dopravný operátor na poludnie odhadoval dĺžku automobilových kolón na 800 kilometrov. TASR správu prevzala z agentúry DPA. Na diaľnici A7, ktorá vedie na juh údolím Rhôny, si na cestu z Lyonu do Orangeu vodiči musia vyčleniť viac ako päť hodín namiesto tradičnej hodiny a pol, tvrdí operátor Vinci.

‘Black weekend’ with monster traffic jams to holiday destinations is already getting underway: already 640 km of traffic jam in France | Instagram VTM NEWS https://t.co/p22c9Sb9lB