Predstavitelia židovskej komunity označili dražbu za odpudivú: Hitlerova cennosť má nového majiteľa

Tlačová agentúra TASR správu prevzala zo sobotňajšieho servisu spravodajskej stanice BBC News. Hodinky značky Huber, ktoré v aukcii získal anonymný záujemca, majú na zadnej strane vygravírovaný hákový kríž s orlicou, ako aj Hitlerove iniciály AH.

Položku ponúkla do dražby aukčná sieň Alexander Historical Auctions so sídlom v americkom štáte Maryland, ktorá už nacistické memorabílie predávala i v minulosti.

