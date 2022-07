Nešťastie v Českom Švajčiarsku: Hasič sa pri hasení požiaru zrútil zo skaly, zasahoval vrtuľník

Pri hasení požiaru v Národnom parku České Švajčiarsko sa dnes popoludní vážne zranil hasič.

Spadol zo skaly. Vrtuľník ho previezol na traumacentrum ústeckej nemocnice. Nemal by byť v bezprostrednom ohrození života, povedal hovorca ústeckých záchranárov Prokop Voleník. Dnes sa zranili ešte ďalší dvaja hasiči, skončili v dečínskej nemocnici.

"Môžem potvrdiť zásah v Hřensku, kde sme v tejto chvíli transportovali do ústeckého traumacentra jedného zo svojich kolegov po páde zo skaly," povedal Voleník. O zranení jedného zo zasahujúcich hasičov informovali hasiči na twitteri. "Pri zásahu bol zranený jeden z profesionálnych hasičov, úraz sa stal v lesnom poraste pri páde stromu. Hasič bol transportovaný v podvese pod vrtuľníkom leteckej záchrannej služby na bezpečné miesto, potom s ním odleteli do nemocnice," uviedli hasiči.

Dvoch zranených hasičov prevzali do starostlivosti záchranári v záchranárskom kamióne Golem. Jedného z nich podľa Voleníka poštípali divoké osy a včely, druhý utrpel stredne ťažké zranenie nohy. Sanitky oboch previezli do nemocnice v Dečíne. Generálny riaditeľ hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček už skôr uviedol, že doteraz bol pri hasení ľahko zranený jeden hasič, ktorému zrejme vletela iskra do oka. Inak podľa neho bolo nutné ošetriť len drobné zranenia, napríklad odreniny, jeden z hasičov si vymkol členok.

Les v národnom parku začal horieť v nedeľu a požiar sa rozšíril aj cez hranice do Saska. Podľa satelitných snímok požiar zasiahol územie s rozlohou 1060 hektárov. Odo dneška platí zákaz vstupu do lesa na vybranom území národného parku, ktorý vydal dečínsky magistrát.