More vyplavilo správu vo fľaši, na romantický film však zabudnite: Ľudia len neveriacky čumeli!

Predstavte si, že kráčate po pláži a zrazu nájdete na zemi sklenenú fľašu, v ktorej je zrolovaný lístok. So záujmom ju zdvihnete, otvoríte odkaz a zahĺbite sa do čítania. Romantika ako z filmu, však? V tomto prípade to však bolo úplne inak.

Jeden by si bol myslel, že môže ísť o SOS správu alebo zamilovaný list spoza Atlantiku, avšak nie vždy je všetko tak, ako by sme chceli. Ako uvádza portál LADbible, na pláži Pwllheli v Spojenom Kráľovstve objavili správu, ktorá bola zrolovaná v sklenenej fľaši a more ju vyplavilo na piesok. Keď ju však otvorili, ostali prekvapení. „Ahoj cudzinec! Ak si tu na dovolenke, tak choď domov. Presne tak, my ťa tu nechceme, ty otravný Angličan,“ zneli prvé slová v liste, po ktorom nasledovali vulgárne nadávky a následne odkaz, že ak však list číta sexi kočka, môže pokojne zostať. Kto to napísal, a prečo, zostáva záhadou, aj keď zrejme nejde o ten typ záhady, ktorý ľudia budú chcieť čo najrýchlejšie vyriešiť. Dovolenka v luxusnom hoteli sa zvrhla na horor: Rodina skončila v hrozných bolestiach! List sa okamžite dostal na sociálne siete. „Som Angličan a žil som niekoľko rokov v Severnom Walese a nikdy som nezažil nepriateľstvo. Ľudia boli milí,“ napísal jeden muž a doplnil ho ďalší s tým, že turistov je až príliš veľa a miestnym sa nepáči, že zapĺňajú ich koše a nerecyklujú. „Ako Angličanovi, ktorý posledných pár rokov žije v krásnom severnom Walese, mi to príde dosť vtipné. Ale je to trochu detinské,“ skonštatoval ďalší. Žena bola závislá od opaľovania: Toto znamienko všetko zmenilo, takmer sa jej stalo osudným!