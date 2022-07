Poplach v známom talianskom letovisku: Okamžitý zákaz kúpania v mori!

Na časti jadranského pobrežia v Taliansku vo štvrtok úrady vyhlásili zákaz kúpania.

V mori totiž namerali nadmernú koncentráciu baktérií Escherichia coli, uviedla agentúra ANSA. Ide o pobrežie v regióne Emilia-Romagna, od ústia Pádu až po známe letovisko Rimini. Za zhoršenie kvality morskej vody môžu podľa odborníkov vysoké teploty a sucho.

Regionálna agentúra pre ochranu životného prostredia Arpae vydala zákaz kúpania v 28 oblastiach jadranského pobrežia. Ide predovšetkým o oblasť okolo známeho letoviska Rimini. Pracovníci agentúry totiž vo vodách namerali nadmernú koncentráciu baktérií Escherichia coli. Zákaz bude platiť dovtedy, kým sa hodnoty vrátia do normálu.

Podľa odborníkov agentúry je situácia neobvyklá a k jej vzniku prispela súhra viacerých negatívnych faktorov. Dlhotrvajúca vlna horúčav prispieva k rastu teploty morskej vody, čo vedie k množeniu baktérií. Kvôli suchu je menšia obmena vôd v riekach, čo môže viesť k silnejšiemu znečisteniu v tokoch, ktoré končia v mori.

Zákaz kúpania znepokojil starostov pobrežných miest, ktorých ekonomika je závislá od letnej sezóny, napísal denník Corriere della Sera. Úrady majú o situácii so zástupcami samospráv rokovať v piatok. Radnice odmietajú, že by na zhoršení stavu vôd mali samy podiel, napríklad vypúšťaním splaškov do mora. "Za realizáciu oddelenej kanalizácie sme minuli 250 miliónov eur," uviedol starosta Rimini Jamil Sadegholvaad, podľa ktorého môže mať situácia závažné ekonomické dopady.