Pilotka lietadla dáva rady, ako predísť zaľahnutiu v ušiach počas letu: Toto určite pomôže

Pilotka prezradila zaujímavé tipy na cestu lietadlom.

Mnohí ľudia pociťujú počas letu bolesť v ušiach. Tá je spôsobená zmenou tlaku. Aj napriek tomu, že je to pre nepríjemné, pre ľudské telo je to podľa britského bulvárneho portálu The Sun odvolávajúceho sa na používateľku sociálnej siete TikTok Morgan prospešné. Vo videu zverejnenom na sociálnej sieti tvrdí, že sa tak vlastne uvoľňuje nahromadený tlak. Deje sa tak preto, aby nepraskol bubienok, viac-menej. Tento proces môže byť podľa pilotky bolestivý.

Pokiaľ vám video nejde prehrať, kliknite tu .

Existujú však metódy, ktoré by mali nepríjemnej skúsenosti zabrániť. Odporúča čokoľvek, čo rozhýbe čeľusť – zívanie, rozprávanie, jedenie alebo žuvanie žuvačky. Vo videu spomína tzv. „Valsalvov manéver“. Človek vtedy zatvorí ústa, zapchá si nos a začne fúkať. To podľa nej uvoľni narastajúci tlak a môže zabrániť bolesti. V neposlednom rade odporúča lieky na to priamo určené. Ďalší zas odporúčajú počas vzlietania a pristávanie nespať a nemať na ušiach slúchadlá či v ušiach štople. Vtedy môže mať ľudské telo problém vyrovnať tlak.