Muž fajčil na balkóne a na záver neuhasil cigaretu: Čistá skaza, čo nasledovalo!

Až osem rokov väzenia hrozí fajčiarovi z kyjevskej štvrti pri rieke Dnepr za to, že svojím neopatrným konaním zapálil desať bytov.

Keď na balkóne fajčil, cigaretu neuhasil a len ju tam pohodil. S odvolaním sa na kyjevskú prokuratúru to na svojom webe napísal list Ukrajinska pravda. Dotyčný sa dopustil tej chyby, že cigaretu neuhasil, pohodil ju a išiel spať. Od ohorku sa potom vznietili textílie, ktoré boli na balkóne a požiar sa rýchlo rozšíril do vyšších poschodí, celkovo do desiatich bytov. Pri úteku pred plameňmi jeden obyvateľ vyskočil z okna na treťom poschodí a utrpel vážne zranenia.

Spôsobené škody sa odhadujú na 1,5 milióna hrivien (takmer 40.000 eur). Predpokladaný vinník čelí obvineniu z porušenia pravidiel požiarnej bezpečnosti so závažnými následkami. Za to mu hrozí podľa zákona až osemročný pobyt za mrežami.