Dvojčatá zomreli s odstupom len niekoľko hodín: Pred smrťou druhého muža sa stalo niečo zvláštne

Pár identických dvojčiat zomrel v priebehu niekoľkých hodín. Muži pritom bojovali s rôznymi chorobami.

Ako píše Daily Mirror, 70-ročný Alan Bates zomrel spoločne so svojím bratom-dvojčaťom Geoffom Batesom s odstupom len tri hodiny. Alanova dcéra Shelley vedela, že jej otcovi zostávalo niekoľko mesiacov života po tom, čo mu diagnostikovali rakovinu hrdla. Ako „surrealistické“ však opísala, že jej strýko Geoff zomrel na zlyhanie viacerých orgánov, keď bola na ceste rozlúčiť sa so svojím otcom.

40-ročná Shelley nevedela pochopiť, ako je to možné. „Bolo to naozaj neskutočné. Ja a môj brat Andrew sme za otcom cestovali zo Sheffieldu do Coventry. V polovici cesty nám však zavolali, že strýko Geoff zomrel. Keď sme dorazili za otcom, 15 až 20 minút na to zomrel,“ uviedla. Ešte zvláštnejšie je však to, čo jej povedala teta.