Záchranár prežil tú najhoršiu nočnú moru: Keď počul, kam ide na zásah, oblial ho studený pot

Záchranár Troy Heise čelil najhoršej nočnej more. Záchrannú službu zavolala jeho manželka Sarah po tom, čo ich syn skolaboval.

Ako píše The Sun, Troy už 15 rokov pracuje ako záchranár a zachraňuje stovky životov – no nikdy by mu nenapadlo, že svoje schopnosti využije vo vlastnom dome. Bol práve v práci v rodnom meste Hervey Bay v Queenslande v Austrálii, keď si uvedomil, že ďalšia adresa, na ktorú zavolali záchrannú službu, je jeho vlastná.

„V zadnej časti mysle som si len opakoval, že to nemôže byť skutočné. To nemôže byť môj dom, prečo by sa v mojom dome stalo niečo zlé?,“ opísal svoje prvé pocity z udalosti. Jeho manželka Sarah zavolala na tiesňovú linku po tom, čo našla ich syna Flynna v kúpeľni. Mladý chlapec tam bol asi 20 minút, čo bolo dlhšie ako normálne. Keď Sarah otvorila dvere, Flynn ležal na podlahe a nereagoval.

V tom strese si vôbec neuvedomila, že jej manžel pracuje a ani vo sne by jej nenapadlo, že na pomoc príde práve on. Keď Troy dorazil, zistil, že je veľmi ťažké oddeliť svoju prácu od pocitov. „Keď je to váš vlastný syn, váš citový vzťah, váš strach, váš hnev... Jednoducho som nemohol normálne fungovať,“ spomínal s hrôzou. Netrvalo dlho a Troy si uvedomil, že Flynna už možno nebude môcť priviesť späť.