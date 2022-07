Veliteľ slovenských hasičov o požiari v Česku: Efekt hasenia v lese často nevidno okamžite

Hasenie lesného požiaru je náročné aj preto, lebo bezprostredný efekt často nevidno, uviedol veliteľ slovenských hasičov pomáhajúcich v českom Hřensku Richard Rehák.

TASR informáciu prevzala z Českej televízie. "Najlepšie by bolo, keby tam hasič prišiel osobne, rozkopal požiar motykou, sekerou a zalial to s hadicou," povedal Rehák. V lokalite Národného parku České Švajčiarsko, kde hasiči zasahujú, to však nie je možné z dôvodu neprístupného terénu. "Preto sa nám zdá, že sa s požiarom nič nedeje, aj keď tam vrtuľník zhodí desať bambivakov," opísal situáciu veliteľ slovenských hasičov. Časť vody podľa neho zostáva na stromoch a časť iba ochladí povrch. Požiar však tlie pod povrchom.

Český premiér Petr Fiala v stredu uviedol, že požiar v okolí Hřenska je svojím rozsahom v Českej republike výnimočný. "Ďakujem všetkým, ktorí sa na hasení požiaru podieľajú a snažia sa ho v ťažkých podmienkach dostať pod kontrolu," napísal na Twitteri. Za pomoc sa poďakoval aj zahraničným hasičom.

Okrem Slovákov pomáha Čechom pri hasení aj poľský vrtuľník. Podvečer na letisku vo Vodochodoch pristáli aj očakávané hasiace lietadlá Canadair z Talianska, ktoré poskytla EÚ z flotily rescEU. Dokážu nabrať 6000 litrov vody, čo je šesťkrát viac než objem českých bambivakov. Český minister vnútra Vít Rakušan si od nasadenia týchto lietadiel sľubuje prielom v hasení požiaru.