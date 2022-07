Zákerné ochorenie prichádza nenápadne: 7 príznakov rakoviny prostaty! Toto nikdy neignorujte

Zhruba 12-tisíc mužov v Spojenom kráľovstve zomiera každý rok na rakovinu prostaty, pričom diagnostikovaná je až 50-tisíc mužom.

Je dôležité, aby ste poznali príznaky rakoviny prostaty, pretože ich včasné odhalenie vám môže zachrániť život. Ako uvádza NHS (Národná zdravotná služba Spojeného kráľovstva), toto ochorenie však zo začiatku zvyčajne nespôsobuje žiadne príznaky, kým sa rakovina nerozšíri dostatočne natoľko, aby vyvinula tlak na trubicu, ktorá prenáša moč z močového mechúra von z penisu.

Príčiny rakoviny prostaty zostávajú neznáme – existujú však veci, ktoré zvyšujú riziko vzniku rakoviny – ako napríklad, ak ste mali člena rodiny, ktorý týmto ochorením trpel. Odborníci už skôr varovali, že muži vo veku 40 rokov, ktorí majú v rodinnej anamnéze rakovinu prostaty, by mali podstúpiť skríning.

Pokiaľ ide o rakovinu prostaty, existuje sedem kľúčových príznakov, ktoré si môžete všimnúť, keď idete na toaletu. Sú medzi nimi:

potreba častejšieho močenia – najmä v noci

potreba ponáhľať sa na toaletu

ťažkosti s močením

namáhanie pri močení

slabý tok

pocit, že ste úplne nevyprázdnili močový mechúr

krv v moči alebo ejakuláte

Hoci toto sú hlavné príznaky – nemusia vždy znamenať, že máte rakovinu prostaty. Ak máte obavy, mali by ste sa porozprávať so svojím praktickým lekárom. NHS uvádza, že príznaky šírenia rakoviny zahŕňajú tiež neúmyselný úbytok hmotnosti, bolesť kostí alebo chrbta, stratu chuti do jedla a bolesť v semenníkoch.