Ohavná vražda manželky († 52) len pár hodín po svadbe: Polámal jej kosti a... Hrozivé detaily!

Svadobný deň má byť jedným z najšťastnejších dní života dotyčných osôb. Bohužiaľ to ani zďaleka nebol prípad Dawn Walkerovej († 52), pre ktorú bol tento veľký deň zároveň jej posledný.

Ako informuje Daily Star, 52-ročná babička si ešte stihla užiť svadobnú hostinu v jednej z krčiem v anglickom meste Brighouse, no potom ju už živú nevideli. Mal to by práve jej manžel, ktorý ju niekoľko hodín po svadobnej hostine zavraždil a jej mŕtvolu napchal do kufra. Polícii mal predstierať, že dvojica si spolu užila romantické medové týždne.

Telo Dawn Walkerovej našli na poli len štyri dni po tom, čo sa vydala za Thomasa. Toho teraz súdia za ohavný čin vraždy na súde v Bradforde. Políciu prinútil zaklopať na jeho dvere kamerový záznam, na ktorom je zachytené, ako Thomas preváža veľký kufor zo zadnej časti svojho domu do neďalekých kríkov.

Ako uviedol prokurátor, 45-ročný Nutt potom zavolal na políciu, aby nahlásil, že jeho manželka je nezvestná. Vedel však, že je mŕtva a jej telo leží na pozemku. „Vedel, že tam bola, pretože ju zabil a jej telo tam dal predtým, ako jej polámal kosti a napchal ho do kufra. Potom kufor odviezol na miesto, kde jej telo vyhodil,“ dodal prokurátor.