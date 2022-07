Pápež František celebroval omšu na štadióne v Kanade: Vyzval na ukončenie násilia

Pápež František celebroval v utorok omšu na futbalovom štadióne v kanadskom Edmontone. Zúčastnilo sa na nej približne 50.000 veriacich.

Na štadióne s kapacitou 65.000 divákov však ostali aj mnohé prázdne miesta, uviedla agentúra DPA. František vo svojej homílii vyzval na zmenu a "budúcnosť, v ktorej sa násilie a marginalizáciea, akú zažili naši domorodí bratia a sestry, už nikdy nebude opakovať". Pápež sa takto vyjadril deň po tom, ako sa v rámci svojej návštevy v Kanade ospravedlnil za "zlo spáchané mnohými kresťanmi na pôvodných obyvateľoch" Kanady a ich deťoch.

Katolícka cirkev sa totiž od konca 19. storočia do 90. rokov 20. storočia podieľala na realizácii vládnej politiky násilnej asimilácie tamojšieho pôvodného obyvateľstva, a to prostredníctvom cirkevných internátnych škôl. Celkovo bolo v Kanade do škôl internátneho typu nútene zapísaných približne 150.000 detí indiánov, inuitov a Métisov.

Žiaci sa zo strany učiteľov a vychovávateľov veľmi často stretávali s fyzickým a sexuálnym násilím, pričom cieľom takýchto zariadení bolo zbaviť ich vlastnej kultúry i materinského jazyka. Predpokladá sa, že tisíce detí v týchto internátnych školách zomreli na choroby, podvýživu alebo zanedbanie starostlivosti.

Od mája roku 2021 na pozemkoch pri týchto školách objavili úrady vyše 1300 neoznačených hrobov detí. Nález vyvolal na celosvetový škandál, hoci o zmiznutiach domorodých detí sa hovorilo celé roky. Pápež má ešte v utorok odcestovať k jazeru Lac Sainte Anne západne od Edmontonu, ktoré je známym pútnickým miestom katolíkov z USA, Kanady, ako aj tamojších pôvodných obyvateľov.