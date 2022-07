Chorvátsko otvorilo nový most: Cesta na juh by sa mala zrýchliť

V Chorvátsku v utorok slávnostne otvorilo dlho očakávaný most spájajúci južnú časť jeho jadranského pobrežia so zvyškom krajiny, pričom obchádza úzky pás územia Bosny a Hercegoviny.

Informuje o tom agentúra AFP. Pelješacký most s dĺžkou 2,4 kilometra vedie z chorvátskej pevniny na polostrov Pelješac, ktorý prechádza do južnej časti chorvátskeho pobrežia vklineného medzi Jadranské more a Dinárske vrchy. Oslavy súvisiace s otvorením mosta prebiehali už od utorňajšieho rána. Sprevádzali ich rôzne hudobné vystúpenia, ale napríklad aj preteky lodí.

Na mieste sa ešte pred slávnostným prejavmi chorvátskeho premiéra Andreja Plenkoviča a prostredníctvom telemostu aj čínskeho premiéra Li Kche-čchianga, keďže most postavila čínska štátna firma China Road and Bridge Corporation, zhromaždili desiatky zvedavcov, ktorí sa chceli po moste prejsť. "Tento most predstavuje zjednotenie Chorvátska, spojenie juhu so severom," povedal 45-ročný Ivan z chorvátskeho Splitu, ktorý na utorňajšiu ceremóniu pricestoval z cudziny.

Stavbu mosta na ceremónii, ktorá sa pri tejto príležitosti v utorok konala aj v meste Dubrovník, vyzdvihol i chorvátsky premiér Plenkovič. Menoval pritom výhody, ktoré Chorvátsku most prinesie ešte pred vstupom do schengenskej zóny. "Tento most nie je luxusom, je pre nás nevyhnutnosťou... Toto je pre Chorvátsko úžasný deň," povedal.

Nové dopravné prepojenie ukončí zdĺhavé čakanie na bosnianskych hraniciach, ktoré bolo doteraz nutné prekročiť dvakrát. Podľa AFP ide o jeden z najambicióznejších infraštruktúrnych projektov Chorvátska od vyhlásenia jeho nezávislosti od bývalej Juhoslávie v roku 1991.

Bosna a Hercegovina si po krvavom rozpade juhoslovanskej federácie zachovala prístup k pobrežiu Jadranského mora, ale malý výbežok jej územia pretína územie Chorvátska. V dôsledku toho až doteraz zostávalo približne 90.000 ľudí, vrátane obyvateľov turisticky najnavštevovanejšieho mesta Dubrovník, odrezaných od zvyšku krajiny.

Avizovanému otvoreniu Pelješackého mosta však predchádzalo viacero problémov a sporov. Chorvátsko spravilo prvé kroky k realizácii mosta v roku 2007, ale o päť rokov neskôr sa projekt z dôvodu rozpočtových obmedzení zastavil. V roku 2017 vyčlenila Európska únia, ktorej členom sa Chorvátsko stalo v roku 2013, na tento účel 357 miliónov eur, čo predstavuje zhruba 85 percent všetkých nákladov. V roku 2018 bola na výstavbu mosta vybraná čínska firma – ide o prvú významnú čínsku účasť na infraštruktúrnom projekte v tejto balkánskej krajine, uvádza AFP.

Bosnianski predstavitelia sa sťažovali, že most skomplikuje námornú dopravu a zabráni veľkokapacitným plavidlám vplávať do Neumu – jediného prístavu Bosny a Hercegoviny. Záhreb v snahe urovnať tento spor nakoniec súhlasil, že most bude vysoký 55 metrov, hoci to znamenalo nárast nákladov.