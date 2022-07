To, čo vidíte na obrázku, sa oficiálne volá Blas Tech DL-44 Heavy Blaster.

Jednoducho povedané, je to zbraň, ktorú vo filme Hviezdne vojny používal Han Solo, čiže Harrison Ford. Futuristickým blasterom mával na pľaci v roku 1977 a o mesiac ho bude dražiť spoločnosť Rock Island Auctions z Illinois. Oficiálny odhad je, že by sa táto ikonická filmová zbraň mohla predať za pol milióna eur. Odborníci však tipujú, že vynesie omnoho viac. Dokonca by mohla zlomiť aukčný rekord za tento typ rekvizít.