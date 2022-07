Pápež František na návšteve Kanady: Veľký biely otec z Vatikánu! Tú fotku musíte vidieť

Ospravedlnil sa!

Vo svojom prvom verejnom vystúpení v Kanade požiadal pápež František tamojšiu indiánsku komunitu o odpustenie za to, že im v minulosti odoberali deti do cirkevných škôl. Pápež František zavítal medzi kanadských Indiánov sťa Veľký biely otec z Vatikánu. No tí si ho počas návštevy upravili na svoj obraz a vďaka veľkej čelenke z orlích pier sa z neho stal skôr náčelník Biely dym.

Za toto priateľské zvítanie môžu zrejme pápežove slová, ktoré predniesol na pôde bývalej cirkevnej internátnej školy Maskwacis pri Edmontone: „Je mi to veľmi ľúto!“ František dodal, že jeho ospravedlnenie je len prvým krokom, nasledovať musí „vážne vyšetrovanie“ zneužívania, aby mohlo dôjsť k zmiereniu. Cieľom bolo asimilovať indiánske deti. Nasilu ich zatvárali do škôl, kde však boli zlé podmienky a čelili tam aj fyzickému týraniu. Kanadu šokovali nálezy hromadných hrobov v areáloch týchto škôl.