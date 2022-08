Tragédia na dovolenke: Mladíkovi († 22) rozsekal hlavu rotor helikoptéry! Koho je to vina?

Pilot helikoptéry Bell 407 – údajne „hlboko traumatizovaný“ incidentom – a dvaja pozemní technici boli počas vyšetrovania zatknutí.

Jack vystúpil z vrtuľníka po tom, čo pristál na heliporte Superior Air v meste Spata a je zrejmé, že ho personál odviedol do bezpečia preč z pristávacej dráhy. Tvrdí sa však, že Jack sa začal vracať z recepcie smerom k helikoptére - napriek tomu, že ľudia okolo neho na neho kričali, aby prestal, píše The Sun.

JUST IN: A 22-year-old #British tourist, Jack Fenton was killed after he was cut into pieces by helicopter blades at an airport in #Greece on Monday. pic.twitter.com/z37dYJzUBU