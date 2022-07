Našich susedov sužujú požiare: Dym je cítiť po celej republike! Stiahnuť sa museli i hasiči

Hasiči v noci na utorok evakuovali v Hřensku kvôli rozsiahlemu požiaru v Národnom parku České Švajčiarsko asi 50 ľudí z pravého brehu Kamenice.

Z Ferdinandova evakuovali nemecký detský tábor, jeho účastníkov previezli autobusom na hranice, kde si ich prebrali kolegovia z Nemecka. Kvôli silnejúcemu požiaru sa museli hasiči stiahnuť z obce Mezná, ktorú evakuovali v pondelok. ČTK to v utorok povedal hovorca krajských hasičov Milan Rudolf. Dym z rozsiahleho požiaru je viditeľný aj v iných častiach republiky, podľa hasičov sa šíri v páse takmer cez celú republiku.

"V noci bolo evakuovaných v Hřensku asi 50 ľudí z pravého brehu Kamenice až smerom k štátnej hranici. Väčšinou to boli majitelia objektov," povedal hovorca. Podľa neho niektorí obyvatelia odišli sami vlastnými autami, ostatných previezli hasiči do Děčína, kde našli dočasné ubytovanie. Z tábora evakuovali hasiči do 50 ľudí, bol to jeden autobus, dodal.

Cez noc sa požiar rozšíril do obce Mezná, ktorú hasiči evakuovali už v pondelok. V noci oheň podľa Rudolfa zasiahol v obci niekoľko domov, z miesta sa museli stiahnuť aj hasiči. "Nešlo to. Jednoducho to nešlo. Všetci sme sa v noci z Meznej museli stiahnuť," uviedli na facebooku hasiči z Varnsdorfu, ktorí v obci zasahovali.

Hasiči v Česku evidujú od rána veľký počet volaní s nahlásením zápachu dymu. Zaznamenali ich napríklad v Prahe alebo tiež v Pardubickom kraji. Občanov žiadajú, aby v tomto špecifickom prípade zvážili, či na tiesňové linky volať, ak nevidia napríklad plamene. Vzhľadom na poveternostné podmienky možno totiž cítiť dym na desiatky kilometrov ďaleko.

Ľuďom odporúčajú obmedziť vetranie. Veľký počet volaní eviduje napríklad operačné stredisko v Pardubiciach, kde ľudia hlásia sivý dym. Kraj je pritom od miesta požiaru vzdialený zhruba 130 kilometrov. "V našom kraji nehorí. Dym sa šíri v páse takmer cez celú republiku a je s zrejme z Hřenska. Odporúčame zatvoriť okná a dvere, "uviedli na twitteri.

Rozsiahly požiar v NP České Švajčiarsko vypukol v nedeľu ráno a v pondelok večer sa priblížil k Hřensku. Už v pondelok evakuovali hasiči z hornej časti Hřenska desať turistov zo štyroch domov. Hasičské práce pokračovali aj cez noc. Letecká služba hasičov bola cez noc pozastavená, vrtuľníky začali lietať opäť po rozvidnení.