Pápež sa v Kanade ospravedlnil: Prosím o odpustenie za spôsob, akým sa správali

Pápež František sa v pondelok - v rámci prvého dňa svojej návštevy v Kanade - ospravedlnil za "zlo spáchané mnohými kresťanmi na pôvodných obyvateľoch" Kanady.

Vyjadril tiež ľútosť nad spoluúčasťou cirkvi na tomto konaní, ktoré označil za "kultúrnu deštrukciu". Svoj príhovor predniesol v španielčine. "Je mi to ľúto. Prosím o odpustenie najmä za spôsob, akým mnohí členovia cirkvi a náboženských spoločenstiev spolupracovali - v neposlednom rade aj svojou ľahostajnosťou - na projektoch kultúrnej deštrukcie a násilnej asimilácie," povedal pápež podľa agentúry AP pred davom príslušníkov pôvodných národov, inuitov a Métisov v meste Maskwacis v provincii Alberta.

Ako informovala agentúra AP, František prišiel na miesto bývalej internátnej školy v lokalite Maskwacis, ležiacej asi 100 kilometrov južne od Edmontonu, kde najskôr zavítal na miestny cintorín. Potom sa na pozemku internátnej školy Ermineskin, ktorá je dnes z veľkej časti zbúraná, zvítal s náčelníkmi pôvodných kmeňov a s obeťami, ktoré prežili zneužívanie v školách, či ich pozostalými. Štyria náčelníci, oblečení v tradičných odevoch, potom pápeža odprevadili na zhromaždenie tisícov pôvodných obyvateľov. Tam pápežovi na privítanie zahrali a zaspievali tradiční domorodí bubeníci.

Na zhromaždení v Maskwacise boli aj predstavitelia kanadskej vlády vrátane premiéra Justina Trudeaua. V programe stretnutia v areáli Bear Park Pow-Wow v Maskwacise boli aj príhovory náčelníkov, spoločná modlitba Otče náš a požehnanie udelené pápežom.

AP priblížila, že katolícke rehole prevádzkovali 66 zo 139 internátnych škôl, ktoré v Kanada existovali od konca 19. storočia do 90. rokov 20. storočia. Celkovo bolo v Kanade do škôl internátneho typu nútene zapísaných približne 150.000 detí indiánov, inuitov a Métisov. Žiaci sa zo strany učiteľov a vychovávateľov veľmi často stretávali s fyzickým a sexuálnym násilím, pričom cieľom takýchto zariadení bolo zbaviť ich vlastnej kultúry i materinského jazyka. Predpokladá sa, že tisíce detí v týchto internátnych školách zomreli na choroby, podvýživu alebo zanedbanie starostlivosti.

Františkova šesťdňová cesta do Kanady nadväzuje na stretnutia z jari, keď sa pápež vo Vatikáne stretol so zástupcami indiánov, inuitov a Métisov. Tieto stretnutia vyvrcholili 1. apríla historickým ospravedlnením za "poľutovaniahodné" zneužívanie, ktorého sa dopustili niektorí katolícki misionári v internátnych školách. Návšteva Kanady bude zahŕňať aj ďalšie miesta v provincii Alberta, ako aj stretnutia a podujatia v mestách Québec a Iqaluit, hlavnom meste kanadského teritória Nunavut na ďalekom severe. František uskutočnil cestu do Kanady, hoci roztrhnuté kolenné väzy ho začiatkom júla prinútili zrušiť návštevu Afriky.