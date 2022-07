Havaroval na motorke a prišiel o pamäť: Nespomínal si ani na vlastnú manželku! Ona to s ním nevzdala

Luke Buckton v máji 2017 havaroval na motorke, utrpel krvácanie do mozgu a upadol do kómy. Keď sa z nej zobudil, na svoju manželku si nepamätal.

Buckton mal naraziť do zaparkovaného auta, v Queenslande v Austrálii, v rýchlosti 60 kilometrov za hodinu, informuje britský bulvárny portál Daily Mail. Keď ho záchranári po príchode na miesto nehody našli, bol pod vozidlom a nedýchal. Podľa portálu utrpel traumatické poranenie mozgu a na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) strávil tri týždne. Po prebudení sa z kómy však lekári zistili, že si spred incidentu takmer nič nepamätá. Nespoznal ani svoju manželku Melissu.

Nakoniec sa do nej však opäť zamiloval. „Bol som zmätený, nevedel som kto to je,“ opisuje situáciu Buckton pre Courier Mail. „Mám pocit, že som vyhral lotériou – stále je so mnou,“ hovorí. Opisuje ju ako chápavú, trpezlivú a krásnu ženu. „Milujem, keď sa usmieva,“ tvrdí Buckton o svojej manželke Melisse.

Rehabilitácia trvala Bucktonovi roky. V súčasnosti je však už na tom lepšie – bezproblémovo chodí, pracuje v obchode a dokonca majú s manželkou bábätko, chlapčeka. „Veľmi som chcel znova chodiť,“ rozpráva svoj príbeh Buckton.