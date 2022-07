Chystáte sa na turistiku k našim susedom? Pozor, sem sa možno nedostanete!

V rozhovore pre spravodajský server iDNES. cz, ktorý bol zverejnený v pondelok, to povedal hovorca parku Tomáš Salov.

V rozhovore pre spravodajský server iDNES.cz, ktorý bol zverejnený v pondelok, to povedal hovorca parku Tomáš Salov. Vedenie parku podľa neho zhodnotí, či sa neinšpiruje Nemeckom, kde je vyhlásený úplný nočný zákaz vstupu do lesa. Požiar vypukol pred týždňom aj na nemeckej strane parku - v Saskom Švajčiarsku - v neschodnom teréne neďaleko skalného mosta Bastei.

Hasičský zbor Ústeckého kraja v pondelok na Twitteri uviedol, že hasiaca činnosť sa zintenzívnila a v nasadení je pri obci Hřensko 48 hasičských jednotiek, pričom s plameňmi bojuje celkom 150 hasičov. Pomáha im aj policajný a armádny vrtuľník a na miesto dorazili tiež hasiči z Nemecka. Požiar sa v pondelok vo veternom počasí začal znova šíriť.

"V zásade ide o jeden z najväčších hasiacich zásahov od roku 2006, keď horelo pri obci Jetřichovice," povedal Salov pre iDNES.cz. Zasiahnutá najnavštevovanejšia oblasť národného parku, ktorá je dôležitá aj pre ekonomiku regiónu. Varoval, že ak by sa požiar úplne "vymkol z rúk" a zhoreli by svahy nad tiesňavami, bolo by zrejme nutné lokalitu pre návštevníkov z bezpečnostných dôvodov úplne zatvoriť, a to na niekoľko rokov. Vysvetlil, že požiare v svahoch sú spojené s destabilizáciou kameňov v skalnom svahu či destabilizáciou stromov.

Požiar najprv v nedeľu ráno vypukol v rokline Malinový důl a zasiahol sedem hektárov porastu v oblasti medzi obcou Hřensko turisticky obľúbenou Pravčickou bránou. Krátko pred 16.00 h sa zistilo ďalšie ohnisko požiaru, pre ktoré museli uzavrieť vyhľadávanú Edmundovu tiesňavu. Toto ohnisko by podľa hasičov už malo byť pod kontrolou. Momentálne sa však šíri pôvodné ohnisko a hrozí aj ďalšia evakuácia turistov, ku ktorej museli pristúpiť už v nedeľu.

Salov v nedeľu k príčine požiaru povedal, že zrejme súvisí s ľudskou nedbalosťou. Môže ísť napríklad o nezodpovedné založenie ohňa na táborenie počas letnej horúčavy.