Dubrovník spojil s Chorvátskom unikátny most: Pokrstili ho nezvyčajným spôsobom!

V Chorvátsku dnes otvárajú Pelješacký most, ktorý umožní na ceste do Dubrovníka obísť bosniansky úsek pobrežia. A ako prvé auto cez nový most mal prejsť chorvátsky elektrický superšportiak Rimac Nevera.

Medzi Makarskou a Dubrovníkom patrí približne 5 km pobrežia Bosne a Hercegovine. Pre ňu je to jediný prístup k moru, pre Chorvátsko to znamenalo, že jeho najjužnejšia časť bola od zvyšku krajiny oddelená - až doteraz. Otvorenie nového mosta znamená, že pri ceste na juh už netreba dvakrát prekračovať bosnianske hranice. To by prinášalo veľké komplikácie najmä pri plánovanom vstupe Chorvátska do schengenského priestoru. Tento most teda uľahčí Chorvátom vstup do schengenu a pre Slovákov je tak významný v tom, že v budúcnosti už aj vďaka nemu nebudú pri ceste na Jadran zastavovať na žiadnej hranici. V Česku otvorili novú atrakciu, milovníci adrenalínu zajasajú: Boli sme prví na najdlhšom moste Most spája chorvátsku pevninu ponad more s Pelješackým polostrovom. Na ceste k nemu museli postaviť aj dva menšie mosty a dva tunely. A aké prvé auto dnes po ňom mala prejsť najnovšia pýcha chorvátskeho automobilového priemyslu - elektrický športiak Rimac Nevera, ktorý má výkon 1 914 koní a dosahuje rýchlosť 415 km/h. Cena tohtoročnej novinky je 2 milióny eur. Pelješacký most dĺžka: 2 404 m

celková výška: 98 m

výška pre lode: 55 m

betón: 70 000 m3

oceľ: 65 727 t

dĺžka prístupových ciest: 32,5 km

cena: 420 mil. €