Toto je tretí najčastejší smrteľný úraz na svete: WHO bije na poplach, dá sa tomu predísť

Utopenie je tretím najčastejším smrteľným úrazom na svete - každoročne takto zomrie viac ako 236. 000 ľudí.

Uviedla to Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá pri príležitosti pondelkového Svetového dňa prevencie pred utopením vyzvala na vyvinutie úsilia na zníženie tejto tragickej bilancie. Podľa agentúry DPA organizácia WHO konštatovala, že utopenie je jednou z hlavných príčin úmrtí detí a mladých ľudí vo veku od jedného do 24 rokov.

"Ide o príčinu úmrtia, ktorej sa dá úplne predísť," upozornil Dr. David Meddings, ktorý v rámci WHO koordinuje prácu v oblasti prevencie utopení. V uvedenej štatistike nie sú zahrnuté úmrtia v dôsledku samovrážd, záplav alebo úmrtia súvisiace s dopravnými prostriedkami.

WHO uviedla, že viac ako 90 percent úmrtí utopením sa vyskytuje v krajinách s nízkymi a strednými príjmami, pričom najväčšiemu riziku sú vystavené deti mladšie ako päť rokov. Tieto úmrtia často súvisia s každodennými rutinnými činnosťami, ako napr. s kúpaním, zbieraním vody na použitie v domácnosti, cestovaním v člnoch alebo rybárčením. K utopeniu často dochádza aj v dôsledku sezónnych alebo extrémnych poveternostných javov vrátane monzúnov.

Generálny tajomník WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus upozornil, že väčšine takýchto úmrtí sa dá predchádzať finančne nenáročnými riešeniami zo strany jednotlivcov, organizácií či vlád. Ako príklad uviedol inštalovanie fyzických zábran, ktoré znemožnia pády ľudí do vody; dôslednejší výber miest, kde sa hrajú malé deti; výučbu základných zručností v oblasti plávania a bezpečnosti vo vode; kurzy plávania, dôslednejšia regulácia plavby na člnoch a trajektovej dopravy a manažovanie povodňových rizík.

WHO vo svojom vyhlásení vyzvala ľudí na celom svete, aby navštevovali kurzy plávania a zdieľali tipy na prevenciu utopenia medzi príbuznými a priateľmi.Podľa odhadov WHO sa v rokoch 2009-19 na svete utopilo 2,5 milióna ľudí.