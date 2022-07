Blondínka sa chystala na rande, v tom začala náhle rodiť: Reakcia nápadníka vás dostane!

Alyssa nosila pod srdcom svoje prvé dieťatko, ktoré sa jej pošťastilo ešte s bývalým priateľom. Tehotenské bruško a zlomené srdce zo skrachovaného vzťahu však krásku nezastavili pred randením.

Alyssa bola aktívna na internetových zoznamkách, do oka si síce padla s viacerými mužmi,Alyssa Maxa videla už trikrát a tešila sa na ďalšie rande. S Maxom sa dohodla, že ho príde vyzdvihnúť,

Max bol práve na ceste z práce, keď mu volala vystresovaná Alyssa. S trasľavým hlasom mu zdelila šokujúcu správu - praskla jej plodová voda. Alyssin nápadník neváhal ani sekundu, zachoval zdravý rozum a s budúcou mamičkou sa stretol v nemocnici.

“Zostal tam so mnou počas celého pôrodu. Poznali sme sa iba 8 týždňov a videl ma len 3-krát,” hovorí dojatá Alyssa. "Keď nás so synom Olliem prepustili z nemocnice, zobral si týždeň voľna, aby nám ešte viac pomohol. To nás spojilo v rodinu. Teraz sme spolu takmer rok a vychovávame malého Ollieho,” hovorí Alyssa s úsmevom, ktorá už pyšne nosí snubný prsteň, ktorým ju Max požiadal o ruku len pár mesiacov po pôrode.